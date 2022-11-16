الحكومة تدرس الإعفاءات من الـ TVA والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية في مجال الطاقة

خصصت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان إلى دراسة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الطاقة.

وخلال الإجتماع الذي جرى بقصر الحكومة قدّم وزير الطاقة والـمناجم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة معدات التجهيزات والـمواد والـمنتجات والخدمات الـمرتبطة بنشاطات الـمنبع ونقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل، المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية وكذا كيفيات تنفيذ الإعفاءات.

وجدير بالذكر أن مشروع الـمرسوم قد نص بالفعل، على إعفاءات تتعلّق بالرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، كتحفيزات ضريبية وتدابير مشجعة على الاستثمار لفائدة المتعاملين الذين يمارسون النشاطات البترولية والغازية.