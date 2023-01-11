الحكومة تدرس التحضيرات لشهر رمضان

خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان لدراسة التحضيرات لشهر رمضان المعظّم لسنة 1444هـ/2023م .

وخلال الإجتماع إستمعت الحكومة لعرض مشترك بين الوزراء المكلفين بالشؤون الدينية والثقافة والاتصال، حول برنامج النشاطات الدينية والثقافية والإعلامية بمناسبة شهر رمضان.

وحسب بيان مصالح الوزير الاول فقد تم إعداد برنامج ثريّ ومتنوع خلال الشهر الفضيل بالتنسيق مع مختلف القطاعات والدوائر الوزارية المعنية. يتضمن لاسيما أنشطة دينية وعلمية وثقافية وتربوية وتضامنية.

كما سيتم إنجاز الأعمال المسطرة في إطار هذا البرنامج على مستوى كامل التراب الوطني وكذا باتجاه جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج. لاسيما عبر مختلف قنوات التلفزيون والإذاعة الوطنية والمحلية وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.