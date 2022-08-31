الحكومة تدرس الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد للزماڨرة

درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير العمل.

مشروع المرسوم التنفيذي يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد. وذلك لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني. وكذا حقوقهم والتزاماتهم.

ويهدف مشروع المرسوم بالسماح للأشخاص الـمعنيين بالحصول على الحقوق في معاش التقاعد في الجزائر. خلال فترة مسارهم خارج التراب الوطني والاستفادة من التغطية الاجتماعية والأداءات العينية للتأمين عن الـمرض. وذلك مقابل دفع اشتراك التقاعد والتأمين عن الـمرض كما ينص عليه التشريع الوطني.