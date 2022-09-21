الحكومة تدرس المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2023

قدم وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2023 تحسبا لعرضه خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد قدم الوزير مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص التحف الفنية ومجموعة التحف أو التحف الأثرية ومخطوطات التراث الوطني المتنازل عنها للمتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا النص يهدف إلى تشجيع أصحاب الممتلكات الثقافية الـمنقولة التي تعتبر تراثا للأمة والـمملوكة من طرف أشخاص معنويين أو طبيعيين، على التنازل عنها مقابل الاعفاء من الرسم على القيمة الـمضافة، إلى مؤسسات على غرار الـمتاحف والـمكتبات العمومية ومصالح الـمخطوطات والأرشيف الـمؤهلة لحفظها وترميمها ودراستها وعرضها على الجمهور الواسع.