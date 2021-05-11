الحكومة تدرس تجديد رخصتي جازي وموبيليس

إستمعت الحكومة في إجتماعها اليوم إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة حول مشروع مرسوم تجديد رخصتي جازي وموبيليس.

وخلال الإجتماع برئاسة الوزير الأوّل تم دراسة تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع (GSM).

ويتعلق الامر بكل من متعامل الهاتف النقال شركة ذات أسهم ” Algérie Telecom Mobile Spa ” موبيليس.

بالإضافة إلى شركة أوبتيموم تيلكوم الجزائر “Optimum Télécom Algérie ” جازي.

وأوضح بيان مصالح الوزارة الأولى الحائزين على رخصتي الهاتف النقال سالفي الذكر يستوفيان شروط تجديد رخصتيهما لفترة جديدة مدتها 5 سنوات.

يأتي هذان النصان تطبيقا لأحكام القانون رقم 18 ــ 04 المؤرخ في 10 ماي 2018 والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.

وكذا الـمرسوم رقم 01 ــ 124 المؤرخ في 9 ماي 2001 الذي يتضمن الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.