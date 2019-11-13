الحكومة تدرس تسهيل اجراءات فتح الحسابات البريدية

درست الحكومة خلال إجتماعها اليوم، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، قدمته وزيرة البريد.

يهدف هذا النص إلى تأطير وتسهيل اجراءات فتح الحسابات البريدية وتسييرها لفائدة المواطنين، لاسيما من خلال إرساء المبادئ الهادفة إلى حفظ وتأمين مصالح كل من المستخدمين والمتعامل العمومي.

عقب دراسة ومناقشة هذا النص كلف الوزير الأول وزيرة البريد بإثرائه على ضوء الملاحظات أخذا بعين الاعتبار بالمعايير الدولية في هذا المجال، كما كلفها في نفس السياق، بتقديم عرض حول وضعية مؤسسة بريد الجزائر ومخطط تطويرها وعصرنة خدماتها خلال اجتماع الحكومة المقبل.