الحكومة تدرس تقدم مشروع إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر بهذه الولايات

قدم وزير الطاقة والمناجم و وزير الموارد المائية والأمن المائي عرضا مشتركا خلال إجتماع الحكومة برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان. وتضمن العرض مدى تقدم مشروع إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر.

وحسب بيان مصالح الوزير الاول تم تعزيز هذا البرنامج بمشروع إنجاز 5 محطات جديدة، بطاقة 300.000 متر مكعب في اليوم لكل محطة. وذلك بكل من ولاية الطارف، بجاية، بومرداس، تيبازة ووهران.

وبخصوص محطة تحلية مياه البحر لولاية تيبازة، تم الشروع، كمرحلة أولى، في إطلاق العديد من عمليات التأهيل الأولي للـمقاول. وقد أبانت مؤشرات التقدم لهذا الـمشروع أنه يتطور بصفة مرضية وتنفيذه يسير طبقًا للترتيبات الــمحددة. منها تلك الـمتعلقة بالدراسات الـمطلوبة (الجيوتقنية والبحرية).

في حين مشاريع محطات تحلية مياه البحر الـ 4 الـمتبقية (الطارف، بجاية، بومرداس و وهران)، هي في مرحلة الإنضاج. فقد تم تنفيذ إستراتيجية إنجاز تقوم على أساس قدرات الإنجاز الوطنية.

ويهدف هذا البرنامج في تخفيض تكلفة الـمياه الـمنتجة، واستعمال أقصى طاقات الإنجاز الوطنية. وتثمين الـمهارات التقنية والحد من النفقات بالعملة الصعبة.وذلك من خلال توحيد موارد شركات مجمع سوناطراك، التي شرعت، ضمن هذا الإطار، في تكوين تجمعين لـمؤسسات وطنية.

ويدخل هذه البرنامج الإستعجالي في الإطار، الذي أمر به رئيس الجمهورية والمتمثل في إنجاز 3 محطات لتحلية مياه البحر في منطقة شرق الجزائر العاصمة. بطاقة إجمالية قدرها 150.000 متر مكعب في اليوم.