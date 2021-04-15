الحكومة تدرس تموين السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية

إستمعت الحكومة في إجتماعها اليوم إلى عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي خاص بتموين السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.

وخلال الإجتماع برئاسة الوزير الأوّل قدّم وزير الصناعة الصيدلانية عرضا بخصوص تموين السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.

مشروع هذا المرسوم المعدل والمتمم للـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 109 الـمؤرخ في 05/05/2020 والـمتعلق بالتدابير الاستثنائية لـمجابهة كورونا.

وهذا من خلال تسهيل تموين السوق الوطنية بالـمواد الصيدلانية والـمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لـمجابهة كوفيد ــ 19.

وجاء هذا المشروع تبعًا لإنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية وتحويل بعض الـمهام التي كانت منوطة بوزارة الصحة.

منها ما يخص اعتماد الـمؤسسات الصيدلانية، وإصدار برامج استيراد الــمواد الصيدلانية والـمستلزمات الطبية.

بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها المصنعون في استيراد المواد الأولية لتصنيع الــمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الـمستخدمة في إطار مجابهة كورونا.