الحكومة تدرس شروط إعتماد الـمؤسسات الصيدلانية

إستمعت الحكومة خلال إجتماعها اليوم بتقنية التحاضر عن بعد برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية .

وخلال الإجتماع قدم الوزير مرسوم مشروع تنفيدي يتعلق بالـمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها.

ويهدف هذا المرسوم إلى التكفل بأنواع جديدة من الـمؤسسات، من خلال إدراج مؤسسات الاستيراد والاستغلال والتصدير.

كما يهدف إلى مؤسسات التصنيع والتوزيع بالجملة.

هذا المشروع يسمح بتغطية جميع الأنشطة الـمتعلقة بمجال الـمواد الصيدلانية والـمستلزمات الطبية.

وتحديد مهام مختلف هذه الـمؤسسات وتنظيم عملها حسب طبيعة نشاطها.

في حين ينص المشروع على عمليات رقابة وتفتيش دورية تقوم بها الـمصالح الـمختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية.

وهذا من أجل ضمان الامتثال للـمعايير والـممارسات الحسنة على مستوى هذه الـمؤسسات.