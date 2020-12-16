الحكومة تدرس شروط وكيفيات الإستفادة من الـمنحة الـمدرسية الخاصة

إستمعت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول عبر تقنية التحاضر الـمرئي عن بعد إلى عرض قدّمه وزير التربية الوطنية.

وزير التربية خلال إجتماع الحكومة قدم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الـمنحة الـمدرسية الخاصة.

مشروع الـمرسوم التنفيذي هذا يحدد شروط وكيفيات الإستفادة من الـمنحة الـمدرسية لفائدة التلاميذ الـمعوزين الـمتمدرسين بمؤسسات التربية والتعليم العموميين.

كما يخص هذا المشروع التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الـمتمدرسين في الـمؤسسات الـمتخصصة.

والغرض من هذا المشروع وضع إطار قانوني جديد لإضفاء مزيد من الشفافية في الاستفادة من هذه الـمنحة لمن يستحقها.

وهذا من خلال دراسة الملفات والوضع الاجتماعي للمعنيين، وبالتالي، فإن تنفيذ مشروع هذا النص سيسمح بتغطية أفضل للتلاميذ الـمعوزين مع رقمنة عملية توزيع هذه الـمنحة.