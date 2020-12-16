الحكومة تدرس شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم الـمركبات ومواصفاتها

قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في إجتماع الحكومة عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم الـمركبات ومواصفاتها.

وإستمعت الحكومة في إجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة الوزير الأول عبر تقنية التحاضر الـمرئي عن بعد إلى مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الداخلية

الـمرسوم التنفيذي هذا يهدف إلى تأطير نشاطي صنع وتركيب لوحات ترقيم الـمركبات، كنشاطين مقننين، يخضعان للحصول على اعتماد.

ويحدد هذا المرسوم كيفيات ممارسة هذه النشاطات، وكذا التزامات الـمتعاملين، ويضبط بعض الـمواصفات التقنية للوحة ترقيم المركبات.

بالإضافة إلى مرافقة وتأطير هذين النشاطين، من خلال ضمان رقابة من طرف السلطات العمومية عليهما في إطار القانون.