الحكومة تدرس عدة مشاريع هامة تخص المالية والسياحة والأشغال العمومية

درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأوّل عبد العزيز جراد جملة من المشاريع خصت عدد من القطاعات.

وخلال الإجتماع تم تقديم 3 عروض من قبل كل من وزير الـمالية والأشغال العمومية والنقل وكذا السياحة والصناعة التقليدية.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمالية يتعلق بالاحتياجات الـمالية الإضافية.

وهذا من أجل إستكمال بعض عمليات التجهيز التابعة لقطاعي الأشغال العمومية والنقل.

بينما قدم وزير الأشغال العمومية عرضا حول إبرام مشروعي صفقتين بالتراضي البسيط مع مجموعة مؤسسات عمومية.

والذي يدخل في إطار إنجاز الشطر الثاني لأشغال عصرنة الطريق الوطني رقم 6 بين رقان وبرج باجي مختار وتيمياوين بأدرار.

في حين قدّم وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي عرضا حول إبرام 4 مشاريع صفقات بالتراضي البسيط.

وذلك مع مؤسسة عمومية في إطار رقمنة القطاع.