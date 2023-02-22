الحكومة تدرس عرضا حول مشروع إنجاز مدينة إعلامية “DZAIR Media CITY”

درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عرض قدمه كل من وزير الاتصال ووزير السكن والعمران والمدينة، حول مشروع إنجاز مدينة إعلامية {DZAIR Media CITY}.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتضمن نتائج الإحتماع، فإن هذا المشروع الكبير يهدف إلى ترقية القطاع السمعي البصري في الجزائر من خلال إنجاز منشأة شاملة ومتكاملة تضم أهم الفاعلين والأنشطة الإعلامية، المتمثلة تحديدا في استديوهات القنوات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة، والنقل الآني الذي يضمن البث عبر أحدث المنصات التكنولوجية مع مركز بيانات كبير يقوم على أساس الذكاء الإصطناعي.

علاوة على ذلك، من المقرر إنشاء منطقة حرة لاحتضان منصات المتعاملين الدوليين للشبكات الاجتماعية التي ستستعمل هذا الجسر لإيصال محتوياتها إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. يضيف المصدر نفسه.

وهكذا، فإن مشروع {DZAIR Media CITY} من شأنه أن يسمح بتوفير بيئة مهنية تستند إلى المقاييس والمعايير الدولية وتشجع ممارسة النشاط السمعي البصري من خلال نوعية أفضل لخدمات تلفزيونية وإذاعية كفيلة بالمساهمة في الترويج لصورة الجزائر.