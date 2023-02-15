الحكومة تدرس عرضا يتعلّق بالإستراتيجية الوطنية لتطوير التكرير والبتروكيماويات

استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم يتعلّق بالإستراتيجية الوطنية لتطوير التكرير والبتروكيماويات.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتضمن نتائج الإجتماع، فإنه بهذا الشأن، تم التذكير بأنّ تثمين المحروقات يشكّل محورا استراتيجيا في تنويع الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال تطوير التكرير وإرساء صناعة بتروكيماوية، يكون الهدف المتوخى منها رفع حجم موارد المحروقات التي هي محلّ التثمين.

وفي هذا الإطار، يقوم المسعى المقترح على جذب الشركاء وانتقاء المشاريع المربحة وذات قيمة مضافة عالية للسوق الوطنية والمزايا المقارنة التي تمنحها البيئة الاقتصادية الوطنية.