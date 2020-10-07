الحكومة تدرس عصرنة الطريق الوطني رقم 6 لفك العزلة عن ببرج باجي مختار وتيمياوين

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء ، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

واستمعت الحكومة خلال الاجتماع إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول إبرام ثلاث صفقات عمومية بصيغة التراضي مع مؤسسات عمومية في إطار دراسة وإنجاز ومتابعة أشغال العصرنة على مستوى الطريق الوطني رقم 06 على مسافة 550 كلم، الذي يعدّ محورًا استراتيجيًا يربط الشمال الغربي بأقصى الجنوب الغربي للبلاد، ويسمح بفك العزلة أكثر عن الـمناطق الحدودية ببرج باجي مختار وتيمياوين، مع تسهيل تنقل الـمواطنين في هذه الـمناطق، وخاصة في حالات نقل و إجلاء الصحيين.