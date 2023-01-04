الحكومة تدرس قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين

درست الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروع تمهيدي لقانون متعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول مشروع تمهيدي قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 04 ـ 18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 قدّمه وزير العدل حافظ الأختام. والهدف منه توطيد الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال وتعزيز التدابير العلاجية.

وكذا حماية الضحايا والتكفل بهم. لاسيما من خلال إقرار حماية خاصة للصيادلة وتشديد، بشكل أكبر، العقوبات الجزائية التي تطبّق على مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية .