الحكومة تدرس كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية

درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم، مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 20 – 324 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتضمن نتائج الإجتماع، فإِنّ مشروع هذا النص الذي يمنح تمديدا لمدة 24 شهرا للتمكين من استمرار تسويق الأجهزة الطبية التي لا تحوز على قرارات المصادقة، يرمي إلى ضمان توفر هذه الأجهزة الطبية المعنية في السوق الوطنية وبالتالي ضمان حسن سير مؤسسات الصحة وتكفل أفضل بالمرضى.

وجدير بالإشارة إلى أنّ هذا التمديد سترافقه عدة تدابير وآليات تأطير ورقابة ملائمة بما يضمن مطابقة الأجهزة الطبية المطروحة في السوق على المستوى الوطني للمعايير والمقاييس الدولية، في انتظار المصادقة عليها من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.