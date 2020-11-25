الحكومة تدرس مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

درست الحكومة المجتمعة اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال الإجتماع قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

والهدف من مشروع هذا المرسوم إعداد مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ويدخل هذا مشروع هذا المرسوم إلى وضع مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ بعض البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ذات الأولوية.

وذلك في الأمن الغذائي وكذا صحة الـمواطن وأيضا الأمن الطاقوي.

وفي الختام كلف جراد وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوسيع البرنامج الوطني للبحث العلمي بتوسيع البرنامج الوطني للبحث العلمي.

وهذا حتى يشمل الجوانب الـمرتبطة بالسياسات العمومية، والتنمية البشرية، مع إبراز ضرورة إعادة تنظيم الحوكمة.

من خلال البحث الـمعمق وبرنامج تكويني متكيف مع الـمتطلبات الجديدة لاحتياجات التنمية والـمجتمع الجزائري ودولة القانون.