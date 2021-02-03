الحكومة تدرس مرسوم مشروع تنفيدي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر

ترأس الوزير الاول عبد العزيز جراد اليوم الاربعاء إجتماع الحكومة لمناقشة ودراسة مشاريع مراسيم تنفيذية والذي جرى بتقنية التحاضر عن بعد.

وخلال الإجتماع قدّم وزير الداخلية مرسوم مشروع تنفيدي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده، وكذا القواعد الأمنية الـمطبقة عليه.

ويهدف هذا المرسوم إلى وضع الترتيبات اللازمة لضمان أمن الـمحيطات الخارجية لـهذه الـمنشأة، بفضل تحديد واستحداث محيط حماية منظم.

ويدخل مشروع هذا النص في إطار وضع الأدوات القانونية والعملياتية لضمان حماية وتأمين جامع الجزائر.