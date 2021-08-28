الحكومة تدرس مشروعين تمهيديين للقانون العضوي المتعلق بالإعلام والسمعي البصري

يترأس الوزير الاول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم السبت إجتماعا لمجلس الحكومة خصص لدراسة 4 عروض. قدمها الوزراء الـمكلفون بقطاعات الاتصال، والفلاحة، والرقمنة. وحسب جدول أعمال الإجتماع سيتم دراسة مشروع مخطط عمل الحكومة تحسبا لعرضه على الاجتماع القادم لـمجلس الوزراء.

وخلال الإجتماع إستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الاتصال حول الـمشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، وكذا الـمشروع التمهيدي للقانون الـمتعلق بالسمعي البصري.

وهذا تنفيذا للتعليمات التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد الماضي.أين تم دراسة الحكومة مشروعي النصين، وذلك تحسبا لعرضهما على مجلس الوزراء القادم.