الحكومة تدرس مشروعين تنفيذيين يتعلقان بالمدينة الجديدة بوغزول في الجلفة

درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالـمدينة الجديدة لبوغزول.

وخلال الإجتماع قدم وزير السكن والعمران والـمدينة عرضا حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالـمدينة الجديدة لبوغزول في الجلفة.

ويتعلق الامر بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 04 ــ97 الـمؤرخ في 01/04/2004، والـمتضمن إنشاء الـمدينة الجديدة لبوغزول. وكذا مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 232 الـمؤرخ في 04/07/2006، والـمتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل الـمدينة الجديدة لبوغزول في الجلفة.

ويتعلق الامر بالمشروع التنفيذي الأول يتضمن تعديل مرسوم سابق رقم 04 ــ97 المؤرخ في 2004 حول إنشاء الـمدينة الجديدة ببوغزول. بينما المشروع التنفيذي الثاني رقم 06 ــ 232 الـمؤرخ 2006 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة ببوغزول.

وتضمن مشروع المرسومين إدماج بلدية بنهار بالجلفة في محيط الـمدينة الجديدة ببوغزول. كذا توسعة محيط المدينة الجديدة لتغطي مساحة 19.500 هكتار منها 6 آلاف هكتار مدرجة في محيط التعمير والتهيئة. تخصيص مساحة 12 ألف هكتار كمساحات مهيئة لتشكل محيط الحماية للمدينة الجديدة.بما سيسمح بتحسين نوعية البيئة والإطار الـمعيشي للسكان وجاذبية الـمدينة.