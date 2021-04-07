الحكومة تدرس مشروعي مرسومين تنفيذيين في مجال المحروقات

قدّم وزير الطاقة والمناجم اليوم عرضا خلال إجتماع الحكومة برئاسة الوزير الاول عبد العزير جراد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

ويتعلق الامر بمشروعي مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقاً للقانون رقم 19 – 13 الـمؤرخ في 11 ديسمبر 2019، الـمنظم لنشاطات الـمحروقات.

ويتعلق المرسوم الأول وفق مصالح الوزارة الأولى إلى تحديد معدلات إهتلاك الاستثمارات، الـمطبقة لاحتياجات حساب الضريبة.

وهذا على ناتج السنة الـمالية الذي تحققه الـمؤسسة الوطنية أو شريكها الأجنبي في إطار عقود الـمحروقات.

في حين المرسوم الثاني يهدف إلى تحديد كيفيات منح النسب الـمخفضة لإتاوة الـمحروقات والضريبة على دخل الـمحروقات.

كماحدد القانون سالف الذكر نسب إتاوة الـمحروقات والضريبة على دخل الـمحروقات على أساس كميات الـمحروقات المستخرجة من مساحة الإستغلال.

ومع ذلك، فإن الـمردودية الـمنتظرة من الـمكامن، في ظل ظروف معينة تتعلق لاسيما بالجيولوجيا الـمعقدة أوبالصعوبات الفنية لاستخراج الـمحروقات.

والتي قد تكون غير كافية مقارنة بمستوى الإستثمار الـمنجز يضيف بيان الوزارة الاولى .

ويأتي هذا لمعالجة الأوضاع من هذا النوع وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاطات استكشاف الـمحروقات وإنتاجها.