الحكومة تدرس مشروعي مرسومين تنفيذيين لفك الإزدحام المروري في العاصمة

إستمعت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان عرضين قدّمهما وزير الأشغال العمومية. وحسب مصالح الوزارة الاولى قدّم كمال ناصري عرض حول مشروعي مرسومين تنفيذيين.

ويتضمن مشروع المرسوم الاول التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212 (2).

بينما مشروع المرسوم الثاني والتصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواجية الطريق الولائي رقم 145 على مسافة 4 كلم، بين الحميز وبرج الكيفان.

وحسب بيان الحكومة يندرج هذان الـمشروعان في إطار مواصلة العمليات الـمسجلة بعنوان البرنامج الاستعجالي الرامي إلى الحدّ من ازدحام حركة الـمرور بالعاصمة.