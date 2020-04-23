الحكومة تدرس مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان عدد وحدود الـمندوبيات البلدية ببير الجير وقديل في وهران

خصص إجتماع الحكومة المجتمعة اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جرادبتقنية التحاضر عن بعد لدراسة مرسومين تنفيذيين يخصان قطاع وزاة الداخلية.

وخلال الإجتماع عرض وزير الداخلة مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان عدد وحدود الـمندوبيات البلدية لبلديتي بير الجير وقديل بولاية وهران.

والهدف من مشروعا هذين الـمرسومين التنفيذيين، إلى تحديد عدد الـمندوبيات البلدية وكذا النطاق الإقليمي لبلديتي بير الجير وقديل.

بهذا المشروع ستتوفر كل من بلدية بير الجير على 5 مندوبيات بلدية، وبلدية قديل على 3 مندوبيات بلدية.

وللإشارة أن هذا التنظيم الإداري، الـمقرّر للبلديات الكبرى التي تتميز بكثافة ديمغرافية عالية وتكوين جغرافي وحضري خاص.

كما من شأنه أن يسمح بتكفل أفضل بمهامها بعنوان الـمرفق العام، والاستجابة بفعالية لـمتطلبات التنمية الـمحلية.