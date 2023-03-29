الحكومة تدرس مشروع إنجاز مركز خدمات الإطعام للجوية الجزائرية

درست الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان مشروع إنجاز مركز خدمات الإطعام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وخلال الإجتماع قدم وزير النقل عرضا حول الوكالة الوطنية للطيران المدني ومشروع إنجاز مركز خدمات الإطعام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وتضمن العرض ضبط نشاط الطيران المدني ومراقبته والإشراف عليه. كما سيسمح تنصيب هذه الوكالة لبلادنا بالارتقاء إلى المعايير الدولية وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي في هذا المجال.

كا قدم وزي النقل في ذات الإجتماع عرضا يتعلّق بمشروع إنجاز مركز خدمات الإطعام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وحسب بيان الوزارة الاولى الهدف من إنجاز مركز خدمات الإطعام من أجل تلبية الاحتياجات المعبّر عنها ولضمان خدمات ذات جودة. وهذا تزامنا مع الاستئناف الكلي لرحلات الطيران للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية مقارنة بفترة كوفيد ـ 19، وإطلاق خطوط جوية جديدة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.