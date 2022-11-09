الحكومة تدرس مشروع إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه

درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية الـمياه وتنظيمها وسيرها.

ويأتي مشروع هذا النص تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الـمتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الـموارد الـمائية غير التقليدية.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإنّ إنشاء هذه الوكالة من شأنه تعزيز وتنسيق الآليات الوطنية الـمخصصة لتطوير نشاط تحلية مياه البحر.

وأوضح ذات المصدر، بأن هذه الوكالة ستتولى، لاسيما، مهام إنجاز محطات تحلية مياه البحر وتسييرها وصيانتها، والإشراف على الدراسات الاستراتيجية في مجال تحلية الـمياه ووضع الـمياه الـمنتجة على مستوى محطات تحلية مياه البحر، تحت تصرف الهياكل الـمكلفة بتوزيع الـمياه.