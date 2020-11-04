الحكومة تدرس مشروع إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز ميناء الوسط لشرشال

استمعت الحكومة اليوم الأربعاء، خلال إجتماعها برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن وزير الأشغال العمومية قدم عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز ميناء الوسط لشرشال ومنشآته وتجهيزاته.

وأوضح المصدر نفسه، أن مشروع هذا النص يندرج فـي إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 جوان 2020 قصد الانطلاق في مشروع إنجاز ميناء الوسط لشرشال.

وجدير بالذكر أن هذه المنشأة الجديدة الخاصة سيتم تزويدها بقدرات إدارية وتقنية ترقى إلى حجم هذا المشروع الاستراتيجي بما يمكنها من ضمان متابعة إنجازه وتسييره المستقبلي، من خلال الاستعانة بخبرة عالية التخصص على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي.