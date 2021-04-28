الحكومة تدرس مشروع استمرار تخفيض الفائدة على القروض الممنوحة للمتضررين من كورونا

قدم وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة، مشروع استمرار تخفيض الفائدة على القروض الممنوحة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات بسبب كورونا.

ويخص استمرار الخزينة العمومية التكفل بصفة استثنائية بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية للأشخاص الذين يواجهون صعوبات بسبب كورونا.

كما قدم وزير الصناعة الصيدلانية مشروع إعداد قائمة الأدوية الأساسية.

وينص على إنشاء لجنة مهمتها دراسة وتقييم حول قائمة الأدوات الأساسية.

وقدم كاتب الدولة لدى وزير الصحة، عرضا حول إصلاح المستشفيات الإطار التصوري والمسار العملياتي .

كما قدم وزير الطاقة والمناجم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات.

وقدم وزير الطاقة والمناجم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها.

كما قدم وزير الطاقة والمناجم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد ملف طلب الحصول على سند منجمي مع توضيح دور مختلف المتدخلين.