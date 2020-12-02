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الحكومة تدرس مشروع تجديد رخصة الإستغلال الممنوحة للمتعامل العمومي “اتصالات الجزائر”

الوطني
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الحكومة تدرس مشروع تجديد رخصة الإستغلال الممنوحة للمتعامل العمومي “اتصالات الجزائر”
بقلم خالد زوبيري

درست الحكومة اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الـموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، الـممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن هذا المشروع الذي قدّمته وزير البريد يرمي إلى تجديد رخصة الاستغلال الممنوحة للمتعامل العمومي “اتصالات الجزائر”، وتحيين الشروط التقنية المحددة في دفتر أعباء الرخصة،

وذلك بما يتطابق وأحكام التشريع الـمعمول به، ولاسيما أحكام القانون رقم 18 ـ 04 المؤرخ في 10/05/2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.


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