الحكومة تدرس مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية

درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.

وذكر بيان مصالح الوزير الول المتضمن نتائج الإجتماع، أن المشروع يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بمراجعة الجهاز التشريعي والتنظيمي الذي يؤطر قطاع السينما، قصد ترقية الصناعة السينماتوغرافية وخلق ديناميكية اقتصادية حقيقية حول هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع هذا النص، الذي تمّ إعداده بناء على نتائج مشاورات واسعة النطاق أطلقتها وزارة الثقافة والفنون مع المهنيين والفنانين والخبراء في هذا المجال، يرمي إلى وضع إطار تشريعي خاصّ بمختلف المجالات السينماتوغرافية، وذلك قصد إرساء قواعد وآليات تستجيب لطموحات المهنيين وتتماشى مع المقاربة الاقتصادية الجديدة للبلاد.