الحكومة تدرس مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمناطق الحرة

قدم وزير التجارة، كمال رزيق الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمناطق الحرة.

وجاء في بيان مصالح الوزارة الأولى، أن إنشاء المناطق الحرة يهدف إلى جذب الـمستثمرين من خلال تقديم مجموعة واسعة من التدابير التحفيزية، في شكل بنى تحتية وضرائب وتسهيل وتبسيط الإجراءات من أجل الـمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضج المصدر نفسه، أن المناطق الحرة تهدف أساسًا إلى إنشاء مؤسسات ناشئة واستثمارات أجنبية مباشرة تكون موجّهة بالأخص لعمليات التصدير.

وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.

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