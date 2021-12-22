الحكومة تدرس مشروع قانون كيفيات ممارسة الحق النقابي

خصصت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. وخلال الإجتماع قدم وير العمل عرضا حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90 ــ 14 الـمؤرخ في 2/06/1990، والـمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى فإن التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون تهدف إلى تكييف أحكامه مع أحكام الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 الـمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

وأضالف ذات البيان ان مشروع القانون جاء لتعزيز الحقوق الـمكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات. وهذا بغض النظر عن المهنة وفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه يضيف البيان.

كما يعزز مشروع هذا القانون حماية الـمندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي. وينص على آليات إضافية للتمكين من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض الـمستخدم إعادة إدماجه.