الحكومة تدرس مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التدابير الاستثنائية لـمجابهة جائحة فيروس كورونا

خصص إجتماع الحكومة المجتمعة اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جرادبتقنية التحاضر عن بعد لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يخص الصحة.

وخلال الإجتماع عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التدابير الاستثنائية لـمجابهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

يهدف هذا المشروع لتسهيل تموين السوق الوطنية بالـمواد الصيدلانية والـمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لفيروس كورونا

كما يقترح مشروع الـمرسوم التنفيذي جملة من التدابير الكفيلة بتيسير عمليات جمركة تموين السوق الوطنية بالـمواد واللوازم والتجهيزات الضرورية للوقاية من كورونا ومكافحته.

وفي ظل هذه الجائحة فسيتم الترخيص للـمتعاملين الاقتصاديين باستيراد وسائل الحماية الفردية لاستعمالاتهم الخاصة فقط مثل الأقنعة الواقية، وكذا الـمواد واللوازم الضرورية لتطهير أماكن العمل.