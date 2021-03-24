الحكومة تدرس مشروع مرسوم تنفيذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين

قدمت وزيرة الثقافة والفنون في إجتماع الحكومة اليوم برئاسة الوزير الأوّل عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بالفنانين.

وحسب مصالح الوزارة الأولى مشروع المرسوم تنفيذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل الـمتعلقة بالفنانين والـمسرحيين.

ويحدد مشروع هذا النص فئات الفنانين، من خلال التمييز بين الفنانين الدائمين والفنانين الـعاملين بصفة متقطعة، والفنانين الظرفيين.

وأوضح البيان أن هذا المشروع إلى التكفل بانشغالات الفنانين والـممثلين في مجال علاقات العمل، من خلال ضمان حمايتهم العادلة.

وذلك من خلال إخضاع كل علاقات عملهم إلى إبرام عقود عمل مسبقة تكون كتابية لمدة غير محدّدة أولمدة محدّدة.

مشروع المرسوم يكرس للفنانين الحق في الحصول على بطاقة فنان، وممارسة عملهم الفني بكل حرية.

وكذا الاستفادة من أجر عادل، والحق في عقد تأمين تكميلي يغطي الـمخاطر الاستثنائية.

هذا وإجتمعت الحكومة اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد برئاسة الوزير الاول عبر العزيز جراد لدراسة ومناقشة عروض مشاريع مراسیم تنفیذية.

وتم خلال إجتماع تقديم عروض تتعلق بقطاعات المالیة، الثقافة والفنون، الفلاحة، التجارة، الأشغال العمومیة والنقل.