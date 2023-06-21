الحكومة تدرس مشروع يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني

درست الحكومة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروعا تمهيديا لقانون يتمم القانون رقم 98 ـ 06 المؤرخ في 27 جوان 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول المتضمن نتائج الإجتماع، فإن التعديل يتمثّل في وضع نظام لتبادل البيانات الخاصة بالركاب، يندرج في إطار مطابقة المنظومة القانونية الوطنية مع توصيات منظمة الطيران المدني الدولي في هذا المجال.