الحكومة تدرس مشروع يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء ، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

ودرست الحكومة خلال الاجتماع مشروع مرسوم تنفيذي قدّمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الـموقع الإلكتروني.

يهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تطبيق الأحكام التشريعية للقانون رقم 12 ــ 05 الـمؤرخ في 12/01/2012 الـمتعلق بالإعلام؛ من خلال تأطير الصحافة الـمكتوبة الإلكترونية وتوطين استضافتها على الصعيد القانوني، وذلك بغرض مواكبة التطور السريع الذي يشهده هذا الجانب الـهام من الصحافة الوطنية.