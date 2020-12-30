الحكومة تدرس نشاط استيراد المواد والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها

درست الحكومة اليوم مشروع مرسوم تنفيذي، يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد الـمواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.

وعلى هذا الصعيد،يشار إلى أن تأطير التجارة الخارجية،ولاسيما في جانبها المتعلق بترشيد الواردات وتقليص عجز الميزان التجاري،يشكل إحدى أولويات الحكومة.

ويرمي مشروع النص المقدم، إلى إدخال مبدأ التخصص في مجال نشاط استيراد الـمواد والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها،

وكذا الاكتتاب في دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات الـممارسة في قطاع النشاط الـمعني.