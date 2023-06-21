 الحكومة تدرس نظام الحماية الإجتماعية للفنانين

إستمعت الحكومة اليوم في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان إلى مشروع القانون الأساسي للفنان.

وخلال الإجتماع الذي جرى بقصر الحكومة عرضت وزيرة الثقافة حول أهم المحاور التي تضمنها مشروع القانون الأساسي للفنان وإقتراح إطار تنظيمي يتعلق بنظام الحماية الإجتماعية للفنانين، قدمته وزيرة الثقافة والفنون.

وحسب بيان مصالح الوزير الاول يهدف هذا العرض إلى وضع نظام قانوني لضبط الوضعية المهنية للفنان.

كما يندرج هذا العرض في إطار تجسيد إلتزامات رئيس الجمهورية، لاسيما تثمين مهنة الفنان وكل الفاعلين في مجال الثقافة وترقية دورهم الإجتماعي ووضعهم القانوني.