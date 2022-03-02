الحكومة تدرس: وضعية العقار السياحي الـموجود داخل مناطق التوسع السياحي والـمواقع السياحية
قدم وزير السياحة اليوم في إجتماع الحكومة عرضا حول وضعية العقار السياحي الـموجود داخل مناطق التوسع السياحي والـمواقع السياحية.
وخلال الإجتماع الذي جرى برئاسة الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان درست الحكومة وضعية العقار السياحي بمناطق التوسع السياحي والـمواقع السياحية. علما أن العقار السياحي يتكون حاليا من 224 منطقة توسع سياحي وموقع سياحي، موزعة عبر 36 ولاية.
وخصصت الحكومة في إجتماعها إلى دراسة عدة عروض قدمها وزراء الموارد المائية السياحة الإعلام الصحة والسكن.
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درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان. إلى عرض قدمه وزير البيئة حول بتسيير الـمساحات الخضراء.
وخلال إجتماع قدم وزير البيئة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 07 ـ 06 .المؤرخ في 13/05/2007، المتعلق بتسيير الـمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.
ويهدف هذا القانون إلى إلى وضع سياسة حقيقية لترقية وتوسيع الـمساحات الخضراء. مع إدراج هذه الـمساحات في كل مشاريع البناء. ويعد أمرا إجباريا يتعين أن تتكفل به الدراسات الحضرية والـمعمارية العمومية والخاصة.
كما يهدف هذا مشروع هذا القانون إلى تخفيف وتبسيط الإجراءات التي تنظم هذا الـمجال. بالإضافة إلى تحويل بعض صلاحيات الإدارات الـمركزية إلى الإدارات المحلية. فيما يتعلق بتسليم العقود الإدارية ذات الصلة.
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قدم اليوم وزير الأشغال العمومية خلال إجتماع الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية.
وخلال الإجتماع الذي جرى برئاسىة الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان درست الحكومة العملية الـمتعلقة بإنجاز طرق داخل موقعي جنان السفاري. وأيضا عين الـمالحة، بلديات بئر خادم بالإضافة إلى جسر قسنطينة وسحاولة بولاية الجزائر
ويذكر ان الأمر يتعلق بمشروع يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الإستعجالي لفك الاختناق الـمروري على مستوى العاصمة. والهدف منه التكفل بالطرق داخل موقع جنان سفاري، وكذا إنجاز طريق مزدوج يمتد عبر الوادي. والذي من شأنعه ان يكون بمثابة الطريق الدائري الذي يربط الطريق الوطني رقم 01 شرقا، ومنفذ طريق العناصر غربا.
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قدّم وزير الأشغال العمومية اليوم في إجتماع الحكومة برئاسة الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عرضًا حول فك الإختناق الـمروري بالعاصمة.
وحسب بيان مصالح الوازارة الأولى تناول العرض مشاريع الهيكلة التي من شأنها الحد من ازدحام حركة الـمرور. وذلك على الـمحورين الرئيسيين للطريق السريع شرق والطريق الدائري الجنوبي تبعا لتوقعات تطور حركة الـمرور.
ويدخل هذا العرض في إطار عرض مختلف البدائل لتوسيع قدرات هذه الـمحاور من خلال اللجوء إلى أفضل الخيارات على الـمستوى التقني.
كما تم تقديم عرضًا تقييميًا حول التقدم الـمحرز في الـمشاريع التي تم الشروع بها بالفعل خلال الشهرين الـماضيين.