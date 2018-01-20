الحكومة تدرس 90 طلبا لتركيب السيارات في الجزائر

أكد الأمين العام لحزب “الأرندي” أحمد أويحيى، أنّ هناك 90 ملفا قيد الدراسة في مجال تركيب السيارات.

وقال أويحيى خلال ندوة صحفية، اليوم السبت بمقر الحزب ببن عكنون، أنه لايمكن إنشاء 90 مصنعا ولو تفرقت نوعية المركبات.

وأضاف أويحيى، أن الحكومة ستعطي انطباع حول هذا الملف، وأنها لن تتصرف بتعنت.

مؤكدا أن الحكومة ستتخذ الموقف النهائي حول خمسة ملفات خاصة بتركيب السيارات سواءً خفيفة أوثقيلة.

وقال أن الرد على ملفات تركيب السيارات ستكون بعد الدراسة النهائية عليهم، وبعد إخضاعها على ملف دفتر شروط.