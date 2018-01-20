الحكومة تدرس 90 طلبا لتركيب السيارات في الجزائر

أكد الأمين العام لحزب “الأرندي” أحمد أويحيى، أنّ هناك 90 ملفا قيد الدراسة في مجال تركيب السيارات.
وقال أويحيى خلال ندوة صحفية، اليوم السبت بمقر الحزب ببن عكنون، أنه لايمكن إنشاء 90 مصنعا ولو تفرقت نوعية المركبات.
وأضاف أويحيى، أن الحكومة ستعطي انطباع حول هذا الملف، وأنها لن تتصرف بتعنت.
مؤكدا أن الحكومة ستتخذ الموقف النهائي حول خمسة ملفات خاصة بتركيب السيارات سواءً خفيفة أوثقيلة.
وقال أن الرد على ملفات تركيب السيارات ستكون بعد الدراسة النهائية عليهم، وبعد إخضاعها على ملف دفتر شروط.
التعليقات (1)
ياودي واش تدرس ماتدرس ، خلوا الشركات الأجنبية تدخل تستثمر هذي فرص ذهبية تجعل الاقتصاد ينفتح على العالم ويمتص اليد العاملة العاطلة الانغلاق على الذات عمر مكان حل لمواكبة الدول الكبرى ، أن شاء الله مع المشارع الجديدة شبابنا يلقا عمل يحفظ كرامته ويثنيه ويغنيه على الحرقة وركوب أمواج البحر و يبعدهم عن التهلكة أن شاء الله