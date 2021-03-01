الحكومة تدعو المواطنين بضرورة التحلي بالحذر من سلالة كورونا الجديدة

جددت الحكومة، اليوم، دعوتها للمواطنين بضرورة التحلي بالحذر أمام الخطر الحالي لانتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وجاء في بيان الوزارة الأولى، “أن الحكومة تدعو إلى تحلي الجميع بروح الـمسؤولية الفردية والجماعية من أجل مواصلة التعبئة والانضباط بنفس العزيمة، واللذان بفضلهما استطعنا إلى غاية اليوم تحقيق استقرار الوضع الوبائي في بلادنا.”

قبل أن يضيف بيان ذات الهيئة:”بالفعل، وفي الوقت الذي تسعى فيه الجزائر جاهدة ودون هوداه للتغلب على هذه الـمحنة الصعبة، حيث نجحت في الحد بشكل كبير من انتشار وباء فيروس كورونا ، يجب علينا جميعًا مواصلة العمل لتجنب تقويض هذه الجهود، والحفاظ على ما تم تحقيقه إلى غاية اليوم بفضل الانضباط والتضحيات التي قدّمها مواطنونا.”

وواصل المصدر نفسه:”ويتعلق الأمر بالسهر، بكل روح الـمسؤولية، على تجنب التجمعات والاحتكاك الجسدي اللذان يساهمان في انتشار هذا الوباء، وكذا مواصلة التقيّد الصارم بالتدابير الـمانعة الـموصى بها، على غرار التباعد الجسدي، والارتداء الإجباري للقناع، وغسل اليدين باستمرار.”

واختتمت الوزارة بيانها قائلةً:”يجب في الأخير العمل على أن لا يشهد مجددًا طاقمنا الطبي وشبه الطبي بشكل خاص، وجميع الجزائريين بشكل عام، التجارب القاسية التي مروا بها خلال الأوقات العصيبة من انتشار الوباء، بكل ما يرتب عن ذلك من عواقب سلبية على الـمستوى الاقتصادي والاجتماعي.”