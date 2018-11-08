الحكومة ترخص للخواص إنشاء مؤسسات تربوية للأطفال المعاقين ذهنيا

رخصت الحكومة للخواص، لأول مرة، إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم للأطفال المعاقين ذهنيا.

وحسب ما أورده بيان لوزارة التضامن الوطني، اليوم، ستشرف وزيرة القطاع الدالية غنية، الأحد المقبل،

على ملتقى إعلامي حول كيفيات إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم متخصصة للأطفال المعاقين ذهنيا.

وأضاف البيان ” لأول مرة يتم فتح المجال للخواص من أجل إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم للأطفال المعاقين ذهنيا”.

ويشارك في هذا اللقاء -حسب ذات البيان- ممثلو القطاعات الوزارية المعنية، مديرو النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات المجاورة.

بالإضافة لإطارات وأساتذة ومختصون، وكذا ممثلون من الحركة الجمعوية الناشطة في المجال.