الحكومة ترفع تكلفة الحج لهذا العام إلى 52.5 مليون سنتيم

تم تحديد تكلفة الحج لهذا الموسم 1439 هجري، رسميا بمبلغ 525 ألف دينار جزائري (00ر525.000 دج)،

بما في ذلك قيمة النقل الجوي، وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أنه على هذا الأساس يدفع الحاج إلى بنك الجزائر المفتوح على مستوى كل ولاية مبلغا قيمته 405 ألاف دينار ابتداء من يوم الأحد 11 مارس 2018.

وأضافت أنه يتم شراء تذكرة السفر من اكشاك الخطوط الجوية الجزائرية بمبلغ قيمته 120 ألف دينار جزائري (00 ر120.000 دج ) في الموعد الذي سيحدد لاحقا.