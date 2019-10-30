الحكومة ترفع ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بوزارة العمل والتشغيل

كشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 عن زيادة خصت ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.

وأشار المشروع أن ميزانية التسيير لوزارة العمل شهدت زيادة بنسبة 28.56 بالمائة، مقارنة بالإعتمادات التي كانت مخصصة لها سنة 2019.