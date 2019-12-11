الحكومة تستحدث مقاطعات إدارية جديدة في 20 ولاية

وافقت الحكومة على استحداث مقاطعات إدارية جديدة داخل الولايات وتم تحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.

وحسب المرسوم الرئاسي 19-328 الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فإن هذا المرسوم جاء لتتميم الملحق بالمرسوم الرئاسي 15-140.

ويتضمن هذا المرسوم استحداث مقاطعات إدارية في 20 ولاية وتتم القائمة الجديدة للمقاطعات الإدارية المقاطعات التي تم استحداثها سنة 2015.

وتجدر الإشارة إلى قائمة المقاطعات الجديدة شملت كل من ولايات الأغواط، أم البواقي،باتنة، بالإضافة إلى البويرة تبسىة، تلمسان، تيارت الجلفة وسطيف.

كما يشمل مرسوم استحداث المقاطعات الإدارية الجديدة كل من ولايات سيدي بلعباس والمدية والمسيلة،البيض وبرج بوعريريج.

وتضاف إلى الولايات المذكورة 5 ولايات أخرى وهي تيسمسيلت، خنشلة وسوق أهراس، فضلا عن ميلة والنعامة.