الحكومة تستمع إلى عرض حول إنشاء مدرسة علیا في تكنولوجیات الإعلام الآلي في بجاية

استمعت الحكومة اليوم خلال اجتماعها الذي ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الیوم، بتقنیة التحاضر المرئي عن بعد إلى عرض قدمه وزير التعلیم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفیذي يتضمن إنشاء مدرسة علیا في علوم وتكنولوجیات الإعلام الآلي في بجاية.

المدرسة خاضعة لأحكام الـمرسوم التنفیذي رقم 16 ـ 176 الـمؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الـموافق 14 جوان سنة 2016 ،الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العلیا.

وتأتي ھذه الـمدرسة العلیا لتضاف وتثري شبكة الـمدارس الوطنیة للتعلیم العالي التي تشكل، من حیث مواقع إقامتھا، بؤر اجتذاب وتطوير تكنولوجي واقتصادي مع الطموح إلى إبراز أقطاب امتیاز جھوية لتكوين ثروة بشرية عالیة التكوين.

فضلا عن ذلك، فإن التكوين في ھذا الـمجال تتولى ضمانه كل من الـمدرسة الوطنیة لأنظمة الإعلام الآلي للجزائر العاصمة، والـمدرسة الوطنیة لأنظمة الإعلام الآلي لسیدي بلعباس، غیر أنه لوحظ اختلال في عرض التكوين مقارنة بالاحتیاجات الوطنیة في تخصصات الإعلام الآلي والرقمنة والإنترنت.

وجدير بالذكر أن ھذه الـمدرسة الـمقامة على مستوى القطب الجامعي لأمیزور بولاية بجاية، تتوفر على كل الـمنشآت اللازمة وكذا على الوسائل الـمادية والبیداغوجیة؛ وقد أصبحت عملیاتیة لاستقبال الطلبة في الدخول الجامعي القادم.