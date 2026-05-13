الحكومة تسرّع الرقمنة.. مشروع وطني جديد لدعم اتخاذ القرار

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصِّص لدراسة مشروع تصميم نظام وطني للمساعدة على اتخاذ القرار.

وتم إعداد هذا المشروع بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، التي تتعلق بضرورة تبني نهج شامل يربط بين القطاعات، ويربط البيانات ببعضها.

ويندرج هذا المشروع ضمن تنفيذ التحوّل الرقمي في بلادنا وفقًا لالتزامات رئيس الجمهورية.

وخلال الاجتماع، تم وضع نموذج حوكمة حديث لتوجيه الخيارات الاستراتيجية للسياسة العامة.

وخلال الاجتماع ذاته، اطّلعت الحكومة على مدى تقدم أشغال تجديد السكة الحديدية والحصى في شطر عين سنور / دريعة.