الحكومة تسطر برنامجا لتطوير الطاقات المتجددة بقدرة 16 ألف ميغاواط آفاق 2035

أكد الوزير الاول، عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، أن الحكومة قامت بإعداد استراتيجية لانتقال الطاقوي السلس، تهدف الى تطوير الطاقات المتجددة، بقدرة 16 الف ميغاواط آفاق 2035.

وخلال تدشينه عدد من المنشآت الطاقوية بحاسي مسعود، دعا الى تجنيد الطاقات للانتقال بالجزائر الى مرحلة جديدة، بالرغم من الظروف الداخلية والدولية الصعبة.

وأشار الوزير الاول ان التطلعات القوية الى تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبناء دولة القانون التي عبر عنها الشعب في 22 فيفري، تشكل بدورها محطة تاريخية أخرى في مسار بناء الجزائر الجديدة.

وشدد الوزير الاول على بناء دولة القانون وتعزيز الحريات الفردية والجماعية والديمقراطية التشاركية، والتسيير الشفاف لمؤسسات الدولة والتي سيكرسها الدستور الجديد.

كما دعا جراد الى تنويع اقتصاد البلاد وجعله تنافسيا، من خلال الاستغلال الامثل لكافة قدرات النمو المتاحة، والقدرات على خلق الثروة، ومناصب العمل، من أجل سعادة ورقي المواطنين والمواطنات.

وأضاف “نحن ملزمون باستغلال ثروات أخرى لم تستغل الى حد الآن، لا سيما الطاقات”.