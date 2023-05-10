الحكومة: تسهيلات للخواص على الامتياز في مجال النقل الجوي

درست الحكومة اليوم في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان مشروع مرسوم تنفيذي بحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته.

وخلال الاجتماع قدّم وزير النقل مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 2000 ـ 43 المؤرخ في 26 فيفري 2000. والمحدد لشروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته.

والهدف من هذا المشروع إلى تسهيل حصول المتعاملين الخواص على الامتياز في مجال النقل الجوي. بالإضافة إلى جعل الجزائر قطبا محوريا وبوابة عبور نحو البلدان الإفريقية والآسيوية.

وجاء تعديل هذا المرسوم التنفيذي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالمعالجة النهائية للملفات المودعة لفتح شركات النقل الجوي الخاصة التي تستجيب للمعايير الدولية.