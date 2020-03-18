الحكومة تصادق على إنشاء معهد وطني للوقاية من الـمخاطر المهنية

صداقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم، على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الـمتضمن إنشاء الـمعهد الوطني للوقاية من الـمخاطر الـمهنية وتنظيمه وعمله.

العرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي والـمتضمن إنشاء الـمعهد الوطني للوقاية من الـمخاطر الـمهنية وتنظيمه وعمله.

ويندرج هذا النص في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السياسة الوطنية للوقاية من الـمخاطر الـمهنية وتكريس الحق في الحماية والسلامة والصحة في مكان العمل.

وجدير بالذكر أن الـمشروع، يطمح، من بين الأهداف التي يتوخاها، إلى تعزيز الـمؤسسات والشركاء الاجتماعيين والـمهنيين بخبرة موثوقة.

وبهذا الصدد، يأتي هذا الـمشروع لتعزيز الـمهام الـموكلة لهذا الـمعهد، لاسيما من حيث التحليل والبحوث التطبيقية حول الـمسائل ذات الصلة بالصحة والسلامة في العمل، وبتطوير إجراءات تقييم الـمخاطر الـمهنية، والـمساعدة التقنية وتعزيز التنسيق الـمؤسساتي، وذلك بغية إشراك جميع الجهات الفاعلة في مجال الوقاية، في تنفيذ استراتيجيات التدخل، مع ضمان نجاعة أفضل للإجراءات الـمتخذة.